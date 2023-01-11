Оккупанты боятся, что их казнят свои же, отметили в украинской армии.

Российские оккупанты на Донбассе, в том числе в Бахмуте и Соледаре, просто идут на огонь украинских воинов, поскольку в случае отступления без приказа им гарантированна ликвидация.

Главным элементом системы построения российской организованной преступной группировки, члены которой воюют против украинцев, является насилие, шантаж и страх, рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "FreeДом".

"То есть, там реально за любое неповиновение смертная казнь без всяких предупреждений. То есть, бросил оружие - смерть, не выполнил приказ командира - смерть, вернулся, без команды отступил - смерть", - поделился он.

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Ситуация на Донбассе - что нужно знать

На Донбассе уже не один месяц идут ожесточенные бои, противники, в частности, пытаются захватить Бахмут и Соледар и несут большие потери.

В Минобороны Украины сообщали, что в Соледаре подступы к позициям защитников нашей страны усеяны телами захватчиков.

Позже в ведомстве добавили, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои, и враг после серьезных потерь осуществил замену своих оккупационных подразделений. По данным Минобороны, в рядах врага стало больше "вагнеровцев".

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