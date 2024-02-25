Ранее сообщалось, что переговоры с Вашингтоном уже ведутся.

Соглашение с США о сотрудничестве в сфере безопасности, подобное подписанным ранее с европейскими странами, может быть заключено уже после того, как Конгресс одобрит новую программу военной поддержки Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Так, во время общения с прессой у Ермака спросили, будет ли соглашение о гарантиях безопасности подписано до принятия новой программы помощи Конгрессом или уже после.

"Я думаю, что оно все же будет после голосования Конгресса", - коротко ответил глава ОП.

Также Ермак заверил, что "в ближайшее время вы услышите о новых соглашениях" в сфере безопасности с другими странами.

Гарантии безопасности Украине и проблема с помощью от США

Как писал УНИАН, с начала года Украина подписала рамочные соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с рядом европейских стран. Первой на подписание соглашения еще в январе пошла Великобритания. Месяц спустя аналогичные соглашения с Украиной подписали Германия, Франция и Дания.

Что касается американской военной помощи Украине, то она намертво застряла в Конгрессе США. Из-за нежелания Дональда Трампа помогать Украине, возможно, до американских выборов в ноябре новых пакетов помощи от США не будет, говорят сами же республиканцы.

Вас также могут заинтересовать новости: