Стартовали переговоры между Украиной и РФ /фото Twitter/ Михаил Подоляк
Делегация Украины прибыла на место встречи с российскими представителями в Беларуси. Это второй этап переговоров.
Об этом сообщает советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Начинаем разговаривать с российскими представителями", - говорится в сообщении
При этом он указал, что на повестке дня:
- немедленное прекращение огня;
- перемирие;
- гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.
В состав украинской делегации вошел глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, а также заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Второй этап переговоров "Украина - РФ" начался