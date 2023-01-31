Развертывание "союзнических" войск связано с необходимостью провести подготовку российских мобилизованных.

Летно-тактические учения в Беларуси почти не освещаются Минобороны России, тогда как беларусские пропагандисты наперебой рассказывают о важности этих мероприятий.

Беларускі Гаюн отмечает, что на сайтах российских ведомств упоминаний об учениях, которые официально длятся в Беларуси уже две недели, или очень мало, или вообще нет. "В сухом остатке получается, что для МО РФ учение настолько не важно и несущественно, что о его существовании предпочитают умалчивать", - говорится в сообщении Гаюна.

По мнению наблюдателей, эти учения похожи на российскую ИПСО и военную хитрость Минобороны РФ, направленные на демонстрацию угрозы нового возможного вторжения с территории Беларуси в Украину.

Видео дня

В настоящее же время полигоны Беларуси используются исключительно для подготовки российских мобилизованных, которых затем отправляют прямиком на фронт в Украине, объясняет Гаюн.

Развертывание "союзнических" войск тоже связано с необходимостью провести подготовку российских мобилизованных, так как в РФ нет в достаточном количестве инструкторов и учебных центров.

Кроме того, еще демонстрационная переброска войск нацелена для сковывания части сил ВСУ, вынужденных прикрывать северную границу с Беларусью из-за угрозы нового вторжения РФ. Признаки реализации повторного вторжения ВС РФ в Украину с территории Беларуси в настоящее время отсутствуют, подчеркивают эксперты.

Ситуация в Беларуси – актуальные данные

В Беларуси продолжаются "союзные" учения с россиянами.

Под видом тренировок российские истребители осуществляют ракетные удары по Украине. Потому каждый подъем МиГ-31К у границ Украины сопровождается воздушной тревогой.

В настоящее время угрози наступления беларусской армии нет, однако Кремль уже перебрасывает на восток Украины обученных в Беларуси мобилизованных.

Вас также могут заинтересовать новости: