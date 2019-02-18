ВСУ получили более 100 модернизированных танков Т-64 (видео)

Обновленный танк имеет расширенные боевые возможности.

Харьковский бронетанковый завод выпустил более сотни модернизированных танков Т-64 образца 2017 года. Теперь он поставляется в Вооруженные Силы Украины.

"Обновленный танк имеет расширенные боевые возможности: современные ночные приборы наблюдения, новая динамическая защита, цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ", систему спутниковой навигации", - сообщает Правительственный портал.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 президент Петр Порошенко заявил, что Украина должна провести глубокую модернизацию танков Т-64 или Т-80, так как это процесс занимает 2,5 месяца, а изготовление одного современного танка "Оплот" занимает не менее 18 месяцев.