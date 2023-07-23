Во временно оккупированных Олешках Херсонской области уничтожен дом местного гауляйтера / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области уничтожен дом местного гауляйтера Георгия Журавко.

Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел вечером 22 июля по адресу ул. Крылова, 165. Утверждается, что владельцем земельного участка и дома по этому адресу является Журавко.

По данным СМИ, взрыв произошел вечером 22 июля по адресу ул. Крылова, 165 / скриншот

На фото видно, что от дома не осталось ничего, он полностью разрушен. Был ли коллаборант в доме на момент взрыва - пока неизвестно.

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От дома ничего не осталось / фото t.me/mostks 

Георгий Журавко - что о нем известно

По данным портала Chesno, Георгий Журавко - фигурант базы "Миротворец", родной дядя уже мертвого коллаборанта Алексея Журавко, который был ликвидирован в сентябре 2022 года в центре Херсона.

В мае 2022 года оккупанты назначили его "городским головой " Олешек. 

Коллаборанты на оккупированных территориях продолжают получать по заслугам

Так, в начале июля произошел прилет по "администрации" в оккупированной Волновахе, есть раненые среди так называемых "сотрудников".

Также очень часто происходят взрывы в оккупированном Мелитополе - там взрывают скопления вражеской техники.

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