Во временно оккупированных Олешках Херсонской области уничтожен дом местного гауляйтера Георгия Журавко.
Как сообщают местные СМИ, взрыв произошел вечером 22 июля по адресу ул. Крылова, 165. Утверждается, что владельцем земельного участка и дома по этому адресу является Журавко.
На фото видно, что от дома не осталось ничего, он полностью разрушен. Был ли коллаборант в доме на момент взрыва - пока неизвестно.
Георгий Журавко - что о нем известно
По данным портала Chesno, Георгий Журавко - фигурант базы "Миротворец", родной дядя уже мертвого коллаборанта Алексея Журавко, который был ликвидирован в сентябре 2022 года в центре Херсона.
В мае 2022 года оккупанты назначили его "городским головой " Олешек.
Коллаборанты на оккупированных территориях продолжают получать по заслугам
Так, в начале июля произошел прилет по "администрации" в оккупированной Волновахе, есть раненые среди так называемых "сотрудников".
Также очень часто происходят взрывы в оккупированном Мелитополе - там взрывают скопления вражеской техники.