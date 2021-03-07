Кроме Авидзбы, были задержаны еще 5 человек.

На оккупированной территории Грузии местное "следствие" выдвинуло бывшему помощнику главы "Республики Абхазия" и боевику вооруженной группировки "ДНР" Ахре Авидзбе обвинения в незаконном хранении оружия.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката Авидзбы.

Читайте такжеОккупанты Донбасса блокируют пропуск людей на пяти КПВВ – пограничники (видео)Кроме Авидзбы, были задержаны еще 5 человек, по словам его жены, это "близкие друзья, которые начинали с ним еще в 2014 году воевать за" русский мир "в Донбассе". За незаконное хранение оружия указанным лицам грозит до шести лет лишения свободы.

"МВД Абхазии" ранее заявляло, что по месту жительства Авидзбы были найдены патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.

Ахра Авидзба участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе боевиков, за что был удостоен звания "герой ДНР".

Отметим, что абхазский наемник Ахре Авидзбе был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Ему было сообщено о подозрении в создании террористической группы, похищении людей и нарушении обычаев ведения войны.

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Автор: УНИАН