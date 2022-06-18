Она отметила, что после гаубиц, в Украину будут поставлены "Гепарды".

Вскоре в Украину поступит тяжелое вооружение от Германии в частности, гаубицы, пользоваться которыми украинские военные учились шесть недель.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в эфире информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Тяжелое оружие будет скоро. Ваши солдаты шесть недель учились на гаубицах. И они, по-моему, придут уже очень скоро в эти дни. После этого будут "Гепарды". И почти одновременно прибудут MLRS и HIMARS (реактивные и ракетные системы залпового огня – ред.) – вместе с Великобританией, Соединенными Штатами", - отметила посол.

Она добавила, что сейчас украинские военные проходят обучение на всех этих типах оружия.

"Моя американская коллега сказала, что в течение трех-шести недель они тоже доставят", – сообщила посол.

"И последнее - это система РЛС (радиолокационная станция-ред.), о которой говорил канцлер Шольц и которая еще производится, должна быть готовой где-то в октябре. Это тоже современная система. Это то, что сейчас предполагается", – добавила Фельдгузен.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Киев 16 июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Украине новый пакет вооружения, который включает ракетные установки залпового огня.

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