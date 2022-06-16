В результате ударов два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов.

Российские войска нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

В результате ударов два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма - там погибли около трех десятков животных.

"Русские четко придерживаются своей тактики выжженной земли. Бьют по гражданским объектам, терроризируют людей", - написал он.

Ранее сообщалось, что российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса. В Северодонецке и в одном из районов Врубовки продолжаются ожесточенные сражения. Рашисты уничтожают населенные пункты региона, есть много пострадавших мирных жителей.

Кроме того, враг пытается наступать на направлении Изюм – Славянск. ВС РФ без успеха вели штурмовые действия на направлении Долгенькое – Краснополье.

По мнению британского аналитика Майкла Кларка, пауза из-за интенсивности боев на востоке неизбежна. Он отметил, что большие потери несут как россияне, так и украинцы.

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