Он считает, что юг Украины является для противника стратегически важной целью, поэтому они буду наращивать силы и наступать на этих направлениях.

Конечной целью усиления россиянами группировок на криворожском направлении является выход на город Запорожье, а не на Кривой Рог.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

Он считает, что юг Украины является для противника стратегически важной целью, поэтому они будут наращивать силы и наступать в этих направлениях.

"Я бы сказал, что конечной целью (усиления – УНИАН) противника более выглядит не столько Кривой Рог, сколько Запорожье. Поскольку, если противник прорывается в сторону Кривого Рога, то он получает направление на Запорожье, представляя угрозу", - сказал он.

По словам Грабовского, поэтому логично предположить фланговый удар противника именно с левого берега Днепра, с Запорожской области по направлению на Запорожье, чтобы создать "клещи" и пытаться захватить Запорожье, получив дополнительные возможности для перемещения войск и сил на правый берег Днепра.

"Это усложнит и создаст напряженную ситуацию для города Днепр и для противника это будет значительное преимущество, потому что он сможет усиливать свою группировку на правом берегу с целью дальнейшего продвижения Одессу, Тирасполь и Кишинев, что является его основной целью", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 1 августа сообщил, что враг перегруппирует силы на Запорожском направлении и усиливает свои группировки на Криворожском.

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