Применение УПАБ-1500 не будет частым и регулярным явлением, уверен обозреватель.

Россия и раньше применяла против Украины управляемые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б (К029БЭ).

Как заявил военно-политический эксперт Александр Коваленко, данные бомбы применялись российскими войсками еще в марте 2022 года, и российская пропаганда этого даже не скрывала.

При этом эксперт раскрыл один важный нюанс: эти бомбы очень дорогие в производстве и не являются массовым продуктом. Коваленко уверен, что применение УПАБ-1500 не будет частым и регулярным явлением.

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"В марте 2022 они применялись по особо важным объектам, так сказать, где была необходимость задействовать боеприпас "проникающего типа". Опять-таки, каждое их применение достаточно уникально и не просто так. С учетом сложности и дороговизны производства российские войска имеют ограниченный боекомплект данных авиабомб. В свою очередь, в настоящее время их применение по прямому назначению возможно лишь в случае захода либо приближения носителя (Су-34) к опасной зоне действия нашего ПВО", - отметил эксперт.

По его словам, дальность планирования бомбы УПАБ-1500Б - до 50 км при запуске с высоты 15 км:

"Применение уникальной бомбы проникающего типа возможно по важному объекту, а не банально для теракта. А такие объекты редко когда находятся в 50-километровой зоне от линии соприкосновения".

Россия применила авиабомбы УПАБ-1500Б - что сообщалось

По информации Defense Express, россияне применили управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В несколько недель назад на одном из объектов Черниговской области. На одном из обломков была соответствующая маркировка.

Известно, что опасность этой бомбы заключается в том, что УПАБ-1500В - планирующая бомба, которая оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации, а ее боевая часть составляет 1010 кг.