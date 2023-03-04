Отмечается, что эти бомбы оккупанты могли применить в Черниговской области.

Армия Российской Федерации впервые использовала против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В. Их вес составляет 1500 кг.

По информации Defense Express, первый раз оккупанты применили это "новое и достаточно опасное оружие" несколько недель назад на одном из объектов Черниговской области. На одном из обломков была соответствующая маркировка.

Опасность этой бомбы заключается в том, что УПАБ-1500В – планирующая бомба, которая оснащена инерциальной и спутниковой системой навигации, а ее боевая часть составляет 1010 кг.

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При этом отмечается, что использование этих бомб россиянами - единичные случаи, потому что для обеспечения высокой дальности полета необходимо подняться на значительную высоту, из-за чего цель проще выявить и сбить.

Справка УНИАН. Россия впервые продемонстрировала бомбу УПАБ-1500 в 2019 году. Она предназначена для поражения высокозащищенных объектов на расстоянии до 40 км.

Сбитие российского СУ-34 - что известно

3 марта в районе временно оккупированного Енакиево Донецкой области зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. По некоторым данным, именно этот самолет мог быть оснащен бомбами УПАБ-1500.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, это может указывать на появление в руках ВСУ более дальнобойных средств ПВО.

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