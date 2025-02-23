"Красный" потерял много крови и его не могли быстро эвакуировать с линии огня.

На Восточном направлении бойцы "Азова" осуществили уникальную операцию по спасению своего побратима, который получил сверхтяжелое ранение в шею.

Как сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", из-за значительной кровопотери и сложной ситуации на поле боя, медики прибегли к радикальному решению - доставить кровь для переливания непосредственно в окоп с помощью дрона.

"Защитник с позывным "Красный" получил тяжелое осколочное ранение в шею. Ситуация осложнялась большой потерей крови и невозможностью быстро эвакуировать бойца с линии огня. Шансы на выживание были минимальными. Однако, благодаря слаженной работе побратимов и медиков, было принято решение использовать дрон для доставки крови прямо на позицию "Красного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на позицию было сброшено несколько "пакетов" с компонентами донорской крови. И бойцы "Азова" успешно осуществили переливание крови раненому товарищу. Впоследствии воина эвакуировали с поля боя, где медики стабилизировали его состояние. По словам военных, такое спасение - редкость - "один на миллион", когда с таким ранением "доезжают" с передовой. Сейчас врачи борются за жизнь "Красного".

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Ранее УНИАН писал, как медикам приходится работать на фронте. Российские беспилотники и артиллерия представляют постоянную опасность на линии фронта в Украине, поэтому бригады медиков предпочитают работать ночью, эвакуируя раненых бойцов под покровом темноты. Это опасная работа - смертоносная война беспилотников и артиллерии вокруг. Угроза настолько сильна, что команда предпочитает, когда это возможно, работать только ночью. Днем риск стать целью российских беспилотников часто слишком велик.

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