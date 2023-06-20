Поражены три пункта управления врага и 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники.

Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по итогам минувших суток. В сообщении отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники.

Также уничтожены два вражеских склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, три средства противовоздушной обороны и еще два важных объекта оккупантов.

Война в Украине: Новости

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 "шахедов" из 30 запущенных врагом - уничтожены. Также, по Запорожью и его окрестностям оккупантами били ракетами С-300.

А вчера стало известно, что украинские военные освободили от оккупантов 8 населенных пунктов, среди них и Пятихатки.

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