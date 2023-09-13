Это произошло в северо-западной части Черного моря.

Украинские войска в Черном море уничтожили еще один вражеский катер. Россияне потеряли катер "Тунец" типа КС-701.

Об этом говорится в сообщении на странице Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook. Катер был уничтожен в северо-западной части Черного моря.

"В северо-западной части Черного моря Силами обороны юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец", - отметили в ВМС, однако никаких других подробностей не сообщили.

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Уничтожение вражеских катеров

3 сентября в северо-западной части Черного моря силами морской авиации ВМС ВСУ также был уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Это произошло при попытке высадки вражеского личного состава на берег.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что в тот день состоялась плановая работа морской авиации ВСУ: когда соответствующие специалисты заметили врага, была дана команда на уничтожение и нанесено огневое поражение.

По словам Плетенчука, "Тунец" - это каркасный металлический катер. Такой тип в России используется как в "народном хозяйстве", так и Службой безопасности, пограничниками и другими подразделениями российского силового блока.

5 сентября 2023 года в ВМС ВСУ раскрыли детали, как именно россияне потеряли катер "Тунец".

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