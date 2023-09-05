Враги понесли потери на временно оккупированной территории Украины.

В северо-западной части Черного моря силами морской авиации Военно-морских сил ВС Украины был уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец", и видео с этим событием попало в медийное пространство.

Сегодня во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал некоторые детали операции. "Скорее всего, это были ротационные мероприятия. Не могу раскрывать все обстоятельства, но по характеру видео можно увидеть, что происходят они не в десантном порядке, а административным способом. В частности, выгружается имущество, личный состав... Поэтому нельзя говорить, что происходила высадка десанта. Тем более подчеркиваю - это происходило на побережье, которое временно оккупировано", - отметил Плетенчук.

По его словам, в тот день состоялась плановая работа морской авиации ВСУ: когда соответствующие специалисты заметили врага, была команда на уничтожение, и нанесено огневое поражение.

Видео дня

Как уточнил Плетенчук, "Тунец" - это каркасный металлический катер, такой тип в России используется, как в "народном хозяйстве", так и Службой безопасности РФ, пограничниками и другими подразделениями российского силового блока.

"Этот металлический каркасный катер вместительный. На нем было минимум 8 военнослужащих. В результате нанесения удара 6 оккупантов были уничтожены, еще двое ранены, и сам катер полностью выведен из строя, потому что он небронированный", - рассказал спикер.

Он отказался уточнять, чем именно была уничтожена цель, но добавил, что поражение нанесено воздушной составляющей ВМС ВСУ.

Война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, 3 сентября украинские защитники уничтожили в Черном море вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Это произошло в северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава на берег. ВМС ВСУ обнародовали видеозапись удачного удара.

На нем зафиксировано, как вражеский катер подошел к берегу, из него выскакивают оккупанты и начинают что-то делать, предположительно, выгружать оружие и тому подобное. В этот момент происходит взрыв, и вражеский катер превратился в факел.

Стоит отметить, что общие потери врага на 5 сентября 2023 года в Украине огромные - ликвидировано, в частности, примерно 265 тыс. 680 противников и 19 кораблей/катеров.

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