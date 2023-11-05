Новая бомба представляет собой вариант гравитационной бомбы B61, разработанной в 1960-х годах.

США создают ядерное оружие (B61-13), которое, как утверждается, в 24 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Как пишет Newsweek, новая бомба представляет собой вариант гравитационной бомбы B61, разработанной в 1960-х годах, во время холодной войны. Отмечается, что падение такой бомбы на Москву может привести к гибели более 300 тысяч россиян.

Согласно отчету Минобороны США, все, что будет находиться в радиусе полумили от места взрыва бомбы, охватит массивный огненный шар. Взрыв разрушит здания и, вероятно, убьет всех в радиусе мили, а те, кто будет находиться в радиусе двух миль от места взрыва, умрут в течение месяца из-за высокого уровня радиационного воздействия. Около 15% выживших умрут от рака в более позднем возрасте. Сообщается, что общее количество раненых составит 868 860 человек.

Видео дня

Ядерная бомба B61-13 - что еще известно

"B61-13 будет доставляться современными самолетами, усиливая сдерживание противников и обеспечивая уверенность союзникам и партнерам, предоставляя президенту дополнительные возможности против некоторых более сложных военных целей", - сообщили в Министерстве обороны США.

Как заявил помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб, "США обязаны продолжать оценивать и использовать возможности, которые необходимы для надежного сдерживания и реагирования на стратегические атаки".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия активно проводит ядерные испытания для демонстрации своего потенциала и запугивания мира. Несмотря на то, что испытания ракет "Ярс" и "Булава" были провальными, россияне еще имеют возможности довести это оружие до необходимого уровня эффективности.

Вас также могут заинтересовать новости: