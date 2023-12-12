Министерство обороны и Генеральный штаб разрабатывают совместный план действий и оценивают потенциальные угрозы.

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Умеров вместе с Залужным посетили позиции воинов на восточном направлении и поздравили их с Днем Сухопутных войск. Министр вручил государственные награды бойцам. Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил министра и Главнокомандующего с ситуацией на Восточном направлении", – говорится в сообщении.

Также, как отметили в Минобороны, в ходе визита обсудили ключевые потребности украинских воинов, которые необходимы для эффективного уничтожения врага. Как проинформировали в ведомстве, Умеров отметил, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войска, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии соприкосновения.

Видео дня

Отмечается, что Министерство обороны и Генеральный штаб развивает совместный план действий и оценивает потенциальные угрозы.

"Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами", – подчеркнул министр обороны.

Война в Украине: важные новости

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов, сообщили в Генштабе. В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления российских оккупантов, двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному складу боеприпасов противника.

Кроме того, украинские военные имеют успехи в районе Горловки Донецкой области, оккупированной еще с 2014 года. Штурмовики ВСУ отбили один из терриконов в черте города и заняли вражеские позиции. Есть российские пленные.

Вас также могут заинтересовать новости: