Украина показала всему миру, что может добиваться успеха, отметил министр.

Украина готовит наработки, которые в 2024 году заставят россиян навсегда уйти из Крыма, заявил министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона.

"Те наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошие возможности для того, чтобы они (россияне) отошли навсегда из нашего Крыма", - сказал он.

По словам Умерова, Украина показала всему миру, что может добиваться успеха, в частности, создав проблемы россиянам на полуострове:

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"Мы показали всему миру, что мы можем преуспевать, несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота. Мы вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма".

Война в Украине - ситуация на фронте 9 декабря

Как сообщил Генштаб ВСУ, за последние сутки на фронте в Украине произошло 95 боестолкновений. На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак, на Лиманском - атаку противника в районе Спорного Донецкой области, на Бахмутском - 13 атак.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска продвинулись в районе Авдеевки и на западе Запорожской области. Они наступали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

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