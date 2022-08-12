11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что оккупанты распространили дезинформацию о Запорожской АЭС.

Об этом ЦПД информирует в Telegram-канале.

Так, коллаборационисты - "руководители" временно оккупированных территорий Запорожской области заявили: "власть Украины готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы шантажировать Европу угрозой ядерной катастрофы, а Киев намеренно пытается попасть в хранилище ядерных отходов на ЗАЭС, чтобы спровоцировать взрыв "грязной бомбы".

Также представитель МИД РФ Иван Нечаев заявил: "бесконтрольное накачивание Киева вооружением уже привело к масштабному увеличению его контрабанды и появления на "черном рынке"... по имеющейся информации, правоохранители стран ЕС ежемесячно изымают и возвращают в Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающие из этой страны".

Как сообщал УНИАН,11 августа, захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Перед тем, 5 августа, оккупанты четыре раза обстреляли АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

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