Вражеские FPV-дроны в очередной раз атаковали наши позиции на Запорожском направлении.

Боец Государственной пограничной службы с позывным "Бриз" утилизировал три "летуна-убийцы" врага.

Как сообщили в ГПСУ, свое антидроновое ружье он использовал еще и как штатив и успел снять полет и укрощение дрона-камикадзе.

"Вражеские FPV-дроны в очередной раз атаковали наши позиции на Запорожском направлении. Но на этот раз пограничник "Бриз" перехватил их заранее, устроив выездную засаду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что охота оказалась более чем удачной - смертоносные "птички" стали хорошими и разорвались, не долетев до позиций пограничников.

Ликвидация корабля "Новочеркасск" - последние новости

Украинцы также могут насладиться моментом удара по кораблю "Новочеркасск", который наши Вооруженные силы разбили в водах Феодосии этой ночью.

Соответствующий ролик громкого "прилета" стал шириться сетью. Видео сняли очевидцы происшествия. Также OSTIN аналитик Oliver Alexander показал в социальной сети X, какой вид имеет "Новочеркасск" после удара - качество кадра позволяет посмотреть на имеющиеся повреждения.

Масштабы взрыва корабля "Новочеркасск" впечатляют - с осторожными сообщениями о том, что могло вызвать такую детонацию, уже выступили в ОК "Юг" и в воздушных силах. В частности, Наталья Гуменюк намекнула, что Россия могла перевозить определенный "рождественский подарок" на "Новочеркасске", ведь в условиях текущей войны использует большие корабли как средство логистики.

В то же время представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не исключил, что на корабле могли взорваться дроны "Шахед". По мнению аналитиков Deffense Express, "Новочеркасск" не мог перевозить дроны из Ирана, только непосредственно из РФ.

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