Это сильный удар по логистике россиян.

В России заявили, что ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм в Курской области, отрезав от снабжения группировку российских войск.

Z-военкор Владимир Романов заявил, что "ситуация опасная и требует эвакуировать Рыльск и Льгов, пока не поздно".

По имеющимся оценкам, уничтожение данного моста - сильный удар по логистике россиян, которые находятся между рекой и украинской границей. Теперь они смогут получать все необходимо только лодками, а если захотят отступить - придется плыть.

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"Если это правда, то группировка врага в Теткино и ряде населенных пунктов остается отрезанной от основных сил, зона нашего контроля может возрасти более чем в полтора раза", - написал украинский волонтер Сергей Стерненко.

Военная операция ВСУ в Курской области России - актуальное

Напомним, в Институте изучения войны заявили, что вторжение ВСУ в Курскую область или российские наступления на восточном фронте Украины сами по себе не являются решающими военными операциями, которые помогут выиграть войну.

Как объяснили аналитики, как ВСУ, так и оккупантам не хватает возможностей для проведения отдельных решающих выигрышных операций. Вместо этого они должны проводить несколько последовательных операций с ограниченными оперативными целями, которые в совокупности могут достичь стратегических.

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