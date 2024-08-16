Мост через реку Сейм в Курской области разрушен, украинские войска пытаются захватить Глушковский район.

Об этом сегодня днем заявил советник губернатора Курской области Роман Алехин. Он также написал в своем Telegram-канале, что украинские силы бьют по мосту в селе Званное.

"Курская область. Глушково. Мост через реку Сейм уничтожен ВСУ. Также противник наносит удары по мосту в селе Званное Глушковского района. Противник перешёл к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм", - пишет Алехин.

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