Он отметил, что такая ситуация значительно усложнит логистику для оккупантов.

То, что ВСУ огнем контролируют мосты на оккупированной Херсонщине означает, что они могут наносить удары не только дальнобойными ракетами, но и артиллерией, против чего противовоздушная оборона не может бороться.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

Эксперт привел пример с Антоновским мостом, который соединяет Херсон с левобережьем. Он подчеркнул, что Украина ведет постоянную военную разведку и в случае выявления серьезной цели наносит огневой удар по объекту.

"Проехаться на авто или пройтись группе людей по Антоновскому мосту можно. Физически, мы его не контролируем, однако при этом ведется постоянный мониторинг ситуации и военная разведка. Там летают беспилотники, дроны и используется агентурная разведка. При обнаружении серьезной цели, например, конвоя или колонны тяжелой техники, по этому объекту наносится огневой удар", - пояснил он.

В то же время Грабский выразил уверенность, что по Антоновскому мосту не может проехаться тяжелая техника, судя по видео/фото.

"Противник... по одному человеку или небольшими группами, может перемещаться, но осуществлять постоянный подвоз техники или перемещаться по этому объекту невозможно. Такая же ситуация есть и на других направлениях. То есть огневой контроль показывает, что мы можем и способны наносить удары в случае обнаружения определенных целей, но нет 100% гарантии, что по этому объекту никто не перемещается. Не будем же мы наносить удары по отдельному солдату ракетой HIMARS. Но нужно понимать, что в качественном и количественном соотношении использование объекта усложняется. Как мы видим из фото/видео, там могут перемещаться легковые авто весом до 1,5-2 т. Вряд ли по этому мосту сможет проходить тяжелая техника или нагруженные авто. Это и составляет систему логистики, то есть подвоза. Которого как раз нельзя осуществить. В этом и есть суть огневого контроля - минимизировать использование объекта в интересах противника", - отметил Грабский.

Как сообщал УНИАН, 25 июля руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что на южном фронте создаются предпосылки для контрнаступления украинской армии, на россиян оказывается все большее давление. По мнению эксперта, у вражеских войск на сегодня остается два выхода из сложившейся ситуации на фронте.

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