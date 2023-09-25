Вечером российские захватнические войска обстреляли Николаев. Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
"Прилет нам понятно куда. Прошу никого ничего не выкладывать в интернет", - написал он. Около 21:00 Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали, что для Николаевской области существует ракетная опасность.
В 21:46 воздушную тревогу для города и области отменили. Местные власти пока не предоставляли новых деталей.
Обновлено в 22:00: "Суспільне" сообщает, что в городе снова прогремели взрывы.
Обстрелы Украины: последние новости
Напомним, прошлой ночью российские оккупанты атаковали украинские города ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Взрывы прогремели в Одесской области.
По Одесской области били "Калибрами", "Ониксами" и дронами. В результате атаки значительные разрушения получил морской пассажирский вокзал Одесского порта и расположенный рядом гостиничный комплекс "Одесса".
От российской атаки погибли два человека, их нашли под завалами.
Вечером оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. По предварительной информации, погибли два человека, еще троих госпитализировали.