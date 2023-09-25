Также несколько человек были ранены.

Российские оккупанты снова атаковали Херсон, в результате чего, предварительно, погибли три человека.

"Российская армия снова атаковала Днепровский район Херсона. По предварительной информации, от полученных ранений погибли двое мужчин и одна женщина. Еще три человека-травмированы. Их доставили в больницу", - сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В то же время начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко написал, что по предварительной информации, три человека погибли, двое - ранены. Информация уточняется.

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Война в Украине - обстрелы Херсонщины

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 25 сентября, российская авиация атаковала Берислав - на город сбросили четыре авиабомбы. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы.

В результате удара вражеской армии погибли три человека. 59-летняя женщина с травмами спины и ног находится в местной больнице.

За минувшие сутки противник совершил 87 обстрелов, выпустив 497 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, по Херсону российские оккупанты выпустили 23 снаряда.

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