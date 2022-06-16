Российские войска могут устраивать атаки "под фальшивым флагом" вокруг Донецка.

Аналитики предполагают, что проукраинские действия на временно оккупированных территориях препятствуют России в планах аннексии и полномасштабного админконтроля.

Об этом пишет американский Институт исследование войны (ISW).

Согласно собранным данным, Институт предполагает, что проукраинские действия, вероятно, будут продолжать срывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии".

Президент США Джо Байден пообещал предоставить военную помощь на сумму 1 миллиард долларов, включая вооружение береговой обороны, передовые ракетные системы, артиллерию и боеприпасы для поддержки украинских операций. Члены НАТО объявили, что дополнительно будут продолжать предоставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.

По мнению экспертов ISW, "этот раунд военной помощи будет неоценимым для поддержки украинских операций против российских войск на востоке Украины, хотя Украина будет нуждаться в дальнейшей постоянной поддержке".

В то же время аналитики предполагают, что российские войска могут устраивать атаки "под фальшивым флагом" вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.

Также сообщается, что российские войска продолжали наземные штурмы в Северодонецке и его окрестностях, но по состоянию на 15 июня еще не захватили промышленный завод "Азот" и не взяли под полный контроль город.

Ранее сообщалось, что российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса: продолжают штурмовать Северодонецк, обстреливая близлежащие села и гражданскую инфраструктуру.

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