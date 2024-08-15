Россия не признала наземные бои в Белгородской области, но губернатор там объявил чрезвычайное положение ранее на этой неделе.

Украина укрепила свой контроль над частями Курской области России, которые она заняла в 10-дневном наступлении, объявив в четверг о назначении военного командующего для управления этим районом, а также о новых боевых успехах.

В городе Сумы, недалеко от того места, где украинские войска удивили мир, ворвавшись в Россию, раненые солдаты также описали операции на юге Белгородской области, пишет The Washington Post.

Отмечается, что это предполагает еще больший масштаб наступления, что меняет восприятие за рубежом того, что Украина оказалась на проигрышной стороне конфликта.

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В отличие от относительно легкого времени, которое было у украинских войск в Курске - включая новости о пленении еще 100 российских солдат - бои в Белгородской области были ожесточенными.

Три солдата, включая одного командира, рассказали, как после месяцев развертывания вдоль границы их отправили в Россию. Они пересекли границу на бронетехнике среди бела дня четыре дня назад, сказал 24-летний "Хакер", говоря при условии, что его будут называть только по имени или позывному, в соответствии с украинскими военными правилами.

Когда они готовились пересечь границу в Колотиловке, в том же месте, где ранее обменивались военнопленными, он вспомнил, что подумал про себя, что это был безумный шаг.

В отличие от быстрого продвижения через Курск, войска в в Белгородской области, казалось, были готовы к их прибытию. Район был укреплен противотанковыми заграждениями "зубы дракона" и сильно заминирован, и войска почти сразу подверглись интенсивной атаке артиллерии, беспилотников и авиаударов.

Украинцы продвинулись вперед примерно на десять километров, сказали солдаты, захватив оставленные позиции российских войск, но бои оставались интенсивными.

"Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия", - сказал "Хакер".

Он боялся, что его могут убить в России, "потому что мы не знали их территорию".

"Мы работали вслепую", - добавил он. Россия не признала наземные бои в Белгородской области, но губернатор там объявил чрезвычайное положение ранее на этой неделе.

Обстрелы были настолько интенсивными, что выжившим пришлось укрываться в российских окопах в течение нескольких дней, пока утром в четверг не прибыла бронетехника, чтобы эвакуировать их для оказания медицинской помощи.

Среди шести эвакуированных был командир Сергей, 48 лет, чья правая нога была тяжело ранена беспилотником более чем за день до этого. Он перенес операцию сразу по прибытии в Украину в четверг.

"Нас обстреливали все", - сказал он.

Ситуация в Курской области - детали

Александр Сырский объявил в четверг о назначении военного коменданта Курской области "для поддержания правопорядка и обеспечения основных потребностей населения".

СБУ также заявила, что еще 100 российских солдат были захвачены в ходе операции, которую она описала как "крупнейший массовый захват" вражеских солдат за один раз, на фоне разговоров о том, что их обменяют на украинских пленных.

Захваченные солдаты были из 488-го гвардейского мотострелкового полка России и подразделения "Ахмат", сказал чиновник, говоря на условиях анонимности из-за деликатности темы.

После первоначального быстрого продвижения прогресс Украины в Курской области замедлился, поскольку она столкнулась с более жестким сопротивлением. Спутниковые снимки Maxar показывают, что российские войска роют траншеи в попытке остановить любое возможное продвижение в направлении Льгова, к западу от города Курск.

В четверг министр обороны России Андрей Белоусов, гражданский экономист, назначенный в мае за его способность наращивать военное производство и повышать эффективность, объявил на совещании губернаторов регионов о планах по увеличению поставок военной техники и рабочей силы в Курскую область.

В четверг был эвакуирован еще один район Курской области - Глушковский, где проживает 18 тысяч человек, в результате чего общее число эвакуированных достигло около 180 тысяч человек.

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