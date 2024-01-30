К штурму готовились несколько дней.

Руководитель группы подразделения разведки 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского с позывным "Танто" рассказал об охоте за элитными российскими десантниками на Бахмутском направлении.

Подробностями подготовки и проведения штурма он поделился во время интервью корреспондентке ТСН Маргарите Потаповой в эфире "1+1". "Во время крайней спецоперации мы проводить штурмовые действия на позицию, где находились российские десантники. То есть, нам было важно взять ее, потому что русские не давали дальше пройти нашим пехотинцам на другую позицию. Они перерезали ее, наблюдали, нам она была неудобна в тактическом положении", - акцентировал "Танто".

На подготовительные мероприятия для проведения операции было всего три дня - надо было все спланировать, отработать аэроразведкой, а также согласовать слаженность действий подразделения с остальными на участке. "Надо выдвинуться скрытно, быстро, рывком к исходному рубежу и во время движения иметь огневое прикрытие нашими различными огневыми средствами. Потому что после того, будет буквально две минуты, чтобы выхватить гранаты и заскочить в траншеи к противнику, в их норы и начать зачистку", - акцентировал разведчик.

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Для проведения операции группа подразделения украинских разведчиков начала выдвигаться в сумерках. "То есть в период, когда у них (у россиян - УНИАН) будет замена дронов с дневных на ночные, поэтому им будет труднее сориентироваться и заметить нас. Чтобы потом нашей пехоте, которая будет нас заменять после штурма позиции было безопасно рывком переместиться и зайти в те самые окопы, где мы забрали позицию у противника. Ночные "птички" у них тоже летают, но у нас есть средства РЭБ, антидроновые пушки, которые отрабатывают эти моменты", - пояснил он.

После того, как ночью разведчики сосредоточились на крайней точке передовой, главной задачей было до начала штурма найти какое-то укрытие для засады. "Все получилось. Противник не узнал, что мы готовим какие-то штурмовые действия", - отметил он.

Сама операция штурма позиций российских десантников проходила во второй половине дня. "Группа рывком выдвинулась из засады к позициям противника. Во время штурма российские десантники, как говорится их элита, сидели в норе и готовили себе есть. Было ориентировочно 15.00 и они вероятно решили пообедать. Для нас это было хорошо, а для них не очень. Потому что за это время мы рывком успели переместиться к их позиции и начать штурмовать", - акцентировал руководитель группы подразделения разведки "Танто".

По словам разведчика, взятые в плен российские десантники рассказали, что "им только и успели сообщить, что на них делают "накат". "Они даже не успели разбежаться, занять какие-то свои огневые точки, чтобы с нами вести бой. Так и остались в той норе, но они отстреливались, не хотели сразу сдаваться в плен", - добавил он.

Во время штурма некоторые защитники получили легкие ранения. "Они продолжали выполнять свои задачи. Даже раненые осколками по рукам, они заряжали магазины (автоматов - УНИАН), подавали гранаты для тех бойцов группы, которые зачищали норы противника и вели бой с этими десантниками", - подчеркнул руководитель группы подразделения разведки "Танто".

В результате проведенной операции была отбита российская позиция, часть оккупантов взята в плен. "С нашей стороны только легкие" трехсотые", надеюсь они скоро вернутся к нам. В большем масштабе это дало для нашего подразделения, в первую очередь, улучшение нашего тактического положения. Во-вторых, это улучшило подход к позициям, к своим соседним оборонительным рубежам", - подытожил он.

"Танто" отметил, что, самое важное для проведения успешных операций на линии фронта - это мотивированные бойцы. "К сожалению, в это время нет очень много желающих идти воевать. Будем говорить правду. Есть отдельные люди, которые знают, что они хотят делать и они не боятся. Они понимают, что они идут воевать за Украину и защищать нашу землю. Мотивация людей в нашем подразделении только вперед, чтобы выполнять свою задачу и бить противника", - акцентировал он.

Ситуация на фронте: последние новости

Напомним, российские захватчики сообщили, что военное командование РФ хочет отправить на фронт штурмовые подразделения, сформированные из бывших наемников частной военной компании "Вагнер". По мнению эксперта, их могут направить на Бахмутское направление.

Ранее украинские военные, которые выполняют задачи возле Бахмута, рассказывали, что русские роют в земле норы, из которых их трудно выбить.

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