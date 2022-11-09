Командир части собрал умников, которые специализируются на беспилотниках, и совместными усилиями они собрали боевой дрон, поделился активист.

Одесские нацгвардейцы смастерили боевой дрон-камикадзе.

Примерная цена сделанного беспилотника составляет около 280 долларов, рассказал на брифинге в Ukraine Media Center Odesa волонтер Александр Яковенко.

По его словам, волонтеры пытаются обеспечить военных всех необходимым, в том числе определенными деталями.

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"Военные говорят, что нужно, а мы находим детали в Китае. Командир части собрал умников, которые специализируются на дронах, и совместными усилиями они собрали дрон-камикадзе. Он может работать даже под средствами радиоэлектронной борьбы. Стоил где-то 200 долларов, мы его доработали, чтобы летал чуть дальше. И сейчас цена около 280 долларов", - рассказал волонтер.

Он добавил, что эта разработка уже работает на фронте около двух месяцев. Благодаря устройству удалось уничтожить вражескую боевую машину пехоты и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, в октябре государственный концерн "Укроборонпром" намекнул, что завершает разработку украинского ударного беспилотника с дальностью до 1 000 километров.

РФ использует против Украины иранские дроны-камикадзе - важнейшие новости

В конце лета появилась информация, что Россия приобрела у Ирана тысячу беспилотников. Позже противник начал активно использовать дроны против Украины, в частности, атаковал ими критическую инфраструктуру.

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на сведения разведки, поделился, что российская сторона заказала у иранской более 2 тысяч дронов-камикадзе.

В нашем государстве по состоянию на середину октября уже уничтожили более 220 дронов-камикадзе.

Иран только 5 ноября признал, что передал РФ дроны. При это иранская сторона утверждала, что передала беспилотники еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

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