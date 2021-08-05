Воин находится в лечебном учреждении.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил боевое травмирование на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное.

В течение среды, 4 августа, в районе в районе проведения операции Объединенных сил наемники России 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеВ суд передали дело одного из самых жестоких главарей "ДНР"Вблизи Павлополя и Гранитного враг применил станковые противотанковые гранатометы.

У Южного наемники РФ дважды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Мирного боевики обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на утро четверга, 5 августа, зафиксировано одно нарушение: неподалеку Авдеевки враг обстрелял позиции бойцов из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

Автор: Яна Ставская