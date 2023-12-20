ВСУ стараются максимально уничтожать вражеский технический потенциал.

Украинские защитники уничтожили три РСЗО "Ураган", которыми российские оккупанты вчера, 19 декабря, обстреляли город Херсон. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Мы стараемся максимально уничтожать вражеский технический потенциал: технику, вооружение, боеприпасы, склады, пункты хранения, все то, что они направляют по правому берегу. В частности, три установки "Ураган", которые вчера били по Херсону, были уничтожены", - заявила она.

Российские обстрелы Херсона - подробности

9 человек, среди них 4 детей, ранены во время массированной вражеской атаки Херсона 19 декабря. Двух женщин и их дочерей, 2, 4 и 9-ти лет, пришлось госпитализировать. Еще одна девочка осталась дома после помощи медиков. Повреждены жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, объект критической инфраструктуры, почта. А впоследствии стало известно, что от прямого попадания и пожара полностью разрушен склад гуманитарки Украинского "Красного Креста" – полностью уничтожены запасы помощи для мирных жителей Херсонщины, которые там хранились.

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За минувшие сутки (по состоянию на 6 утра 20 декабря) противник совершил 82 обстрела региона, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, по Херсону враг выпустил 36 снарядов.

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