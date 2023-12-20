Госпитализирована мать с тремя детьми, младшему из которых - два года.

Из-за ужасных ударов, которые российская армия нанесла с левобережья, на Херсонщине пострадали почти два десятка человек, среди них - маленькие дети. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за минувшие сутки (по состоянию на 6 утра 20 декабря) противник совершил 82 обстрела региона, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, по Херсону враг выпустил 36 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, объект критической инфраструктуры и учреждение профессионально-технического образования в Херсонском районе, дошкольное учебное заведение, медицинское учреждение, почтовое отделение и лодочную станцию в Херсоне", - рассказал чиновник.

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По его данным, из-за российской агрессии 16 человек получили ранения, из них - 4 ребенка.

"Над деоккупированной частью Херсонщины силы ПВО сбили 6" Shahed", - добавил он.

Как уточнил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, вчера, во время вечернего обстрела Херсона российскими оккупантами, пострадали 9 человек, из них четверо детей в возрасте 13, 4, 2 и 10 лет.

Четверо травмированных - мать с тремя детьми - госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. У них - контузия и взрывная травма.

"Пятерым раненым оказана медицинская помощь на месте - это ребенок и четверо взрослых. От госпитализации они отказались", - сказал начальник городской администрации.

Россияне обстреляли Херсон - детали

Напомним, вчера вечером российская армия с левого берега нанесла удары по Херсону. В результате атаки ранения получила семья: 28-летняя женщина и трое ее дочерей 2, 4 и 9 лет. Впоследствии начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что в городе слышна работа мобильных бригад, но есть прилеты. Затем стало известно, что в небе над Херсоном снова заметили "Шахеды".

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