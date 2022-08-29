Количество убитых врагов пока неизвестно.

Вооруженные силы Украины ударили по россиянам в Херсоне. Они попали в склады боеприпасов и военную часть противника во временно оккупированном областном центре.

Этой информацией поделился депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань на личной странице на Facebook.

"Херсонщина. Ночь для орков была нелегкой, а для многих последней. "Прилеты" по складам и прямо в военную часть рашистов в Херсоне", — написал Хлань.

Відео дня:

Тем временем в соцсетях появилось видео, на котором слышны ночные взрывы в областном центре. Судя по всему, это детонация боеприпасов после метких атак ВСУ.

Напомним, вчера, 28 августа, украинские защитники уничтожили базу оккупантов на заводе "Сокол" в Новой Каховке и место передислокации противников в Сватово. А в Кадиевке рашисты не знают, где спрятаться от ударов ВСУ после ликвидации десантников в гостинице "Донбасс". Они паникуют и на ночь забираются в жилые дома или машины, рассчитывая, что украинские воины не станут бить по этим целям.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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