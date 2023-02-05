Он корректировал работу российской артиллерии по украинским позициям.

На Донетчине украинские пограничники подбили беспилотник оккупантов-артиллеристов.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, квадрокоптер осуществлял воздушную разведку и корректировал огонь оккупантов по силам обороны.

"Защитники приземлили дрон из стрелкового и группового оружия. С потерей аэроразведки точность вражеского обстрела снизилась, а впоследствии ведение огня вообще прекратилось", - говорится в сообщении.

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Россияне обозначили свой дрон узорами и оставили непристойную надпись - вероятно, он аадресован украинской пуле, которая его "приземлила".

Война в Украине: актуальные данные

Ворог сосредоточился на ведении наступательных действий на ряде направлений - Авдеевском, Лиманском, Новопавловском и Бахмутском. Около девяти населенных пунктов украинские воины отбили атаки врага. В частности, бои были в районе Бахмута.

Оккупанты несут значительные потери во время наступательных действий. Стоит отметить, что потери России в Украине уже составляют около 130 590 врагов.

Между тем общая ситуация на Луганском направлении напрягается. Оккупанты готовятся к наступлению и размечтались о "захвате" Белогоровки.

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