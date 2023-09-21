Также поражены районы сосредоточения личного состава противника.

Силы обороны Украины поразили многие артиллерийские средства и зенитно-ракетные комплексы российских захватчиков. Оккупанты снова били по гражданским объектам.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и станцию РЭБ противника.

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В то же время, российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершили более 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

В частности, авиационным ударам подверглись Леоновка Черниговской области; Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области; Новосадово, Торское, спорное, веселое, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Угледар Донецкой области; Работино Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Токаровка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 90 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте по состоянию на 21 сентября - главные новости

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки впроизошло 23 боевых столкновения. Российская армия понесла значительные потери в районе Работиного в Запорожской области.

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