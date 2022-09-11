Враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве наступления украинских войск на отдельных направлениях.

Силы обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Великие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных территорий и срыве наступления украинских войск на отдельных направлениях.

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"Враг ведет воздушную разведку, продолжает огневое поражение позиций наших подразделений, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска", - говорится в заметке.

Отмечается также, что сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, в течение суток 11 сентября враг нанес 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. От них пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев.

"Силы обороны в очередной раз отбили атаки противника в районах населенных пунктов Великие Проходы, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Водяное", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Так, на Северском направлении - в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Яструбовка и Майское Сумской области, на Харьковском направлении - Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементьевка, Слатино, Великие Проходы, Борщевая, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Победа, Украинка и Старый Салтов.

На Славянском направлении - Славянск и Стелла; на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздоловка; на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опытное; на Авдеевском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка; на Новопавловском направлении - в районах населенных пунктов Шевченко, Великие Новоселки, Богоявленка, Угледар и Никольское; на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Васильевка, Полтавка, Равнополь.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Мураховки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупарево, Мирного и Софиевки.

Как писал УНИАН, в Херсонской области оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.

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