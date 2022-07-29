На Славянском направлении украинские бойцы обезвредили разведывательную группу оккупантов, а на Краматорском - заставили российскую разведгруппу отойти.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины успешно отбили штурмы русских захватчиков на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

На Славянском направлении противник применил ствольную, реактивную артиллерию и танки возле Долины, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вернополья, Сулиговки и ряда других населенных пунктов. Вражеская российская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки.

"В районе Щуровки наши воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении враг обстреливал районы Сиверска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григоровки, Звановки, Спорного и Выемки. Авиаудар зафиксирован неподалеку Серебрянки и Спорного.

"Неподалеку Верхнекаменского обнаружено разведгруппу оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла. Также противник вел воздушную разведку БпЛА", - отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Майское, Зайцевое, Вершина и других. Нанес авиаудары неподалеку Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины.

"Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно - понесли потери и отошли", - говорится в сводке.

Кроме того, на Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Великая Новоселка, Пески, Новокалиновое, Красногоровка, Шевченко и других.

"Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно подавили", - отметили в Генштабе.

В то же время, на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел, продолжил систематические обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времовки, Ольговского, Новополя и большого ряда других населенных пунктов.

На Южнобугском направлении основные усилия враг сосредоточивал на недопущении продвижения украинских войск. Противник боится и поддерживает высокую интенсивность ведения разведки с беспилотников, отметили в Генштабе.

Кроме того, враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Ивановки, Токарево, Карьерного, Осокоровки, Благодатного, Кобзарцев и еще более 30 населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

"Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Беларусь не обнаружено", - говорится в сводке.

На Сиверском направлении враг продолжил наносить удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также противник вел воздушную разведку БпЛА возле села Гремяч Черниговской области.

Вместе с тем, на Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Харькова и населенных пунктов Рубежное, Уды, Дементеевка, Слатино, Базалеевка, Победа, Маяк, Замуловка, Лесное, Сосновка, Светличное, Ивановка, Коробочкино и других. Нанес авиаудар силами армейской авиации неподалеку от Старого Салтова.

Напомним, в утренней сводке Гештаб ВСУ сообщал, что на Донбассе продолжаются активные боевые действия с российскими оккупантами. Так, за последние сутки Вооруженные Силы Украины отбили штурм врага в направлении вершины и Семигорья и нанесли потери россиянам в районе Водяного, Песков и Авдеевки.

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