Изобретательность защитника всех удивила, когда в условиях интенсивных боевых действий он своими золотыми руками смастерил для бойцов баню и мастерскую, за что и получил такой позывной.

На его минах подорвались десятки россиян. "Затрофеены" танки, БТРы и даже "Тигр". После выхода из окружения вблизи Конотопа, Александр с позывным "Кулибин" вместе с побратимами начали "бросать ловушки", в которые попали не один десяток российских оккупантов.

Историю украинского защитника из 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского рассказали на официальной странице Минобороны Украины в Facebook.

Александра знают все в его родном 15-ом батальоне. Его изобретательность всех удивила, когда в условиях интенсивных боевых действий он своими золотыми руками смастерил для бойцов баню и мастерскую, за что и получил такой позывной.

Видео дня

С началом полномасштабных событий, выставляя противотанковые комплексы группа Александра оказалась в окружении близ Конотопа, откуда он уже думал не найдет выхода и звонил прощаться с родными.

"Охраннику складского комплекса, который остался там с нашими военными, знакомые по телефону рассказали, что рядом очень много россиян, большие колонны техники уже обошли их позиции и продолжают стремительное движение вглубь страны. Поэтому охранник помог группе наших военных выйти из окружения разными тропами - лесами и полями", - вспоминает военный.

Путь к "своим" был далек для их группы - осторожно шли днями и ночами. Иногда рядом проезжали вражеские колонны. А когда Александр с побратимами наконец добрались к ближайшим позициям ВС Украины благодаря местным егерям (которые вывезли их в село на своих джипах) - ребята получили задание минировать вероятные пути движения врага.

На счету небольшой группы, в которую входил "Кулибин" десятки единиц вражеской техники - танки, БТРы и даже Тигр.

На задание, получив оперативную информацию, они отправлялись с егерями, а дальше шли пешком. Ребятам приходилось нести достаточно тяжелых противотанковых мин, кроме индивидуального оружия и гранатометов.

"Мины устанавливали там, где враг может объездить забаррикадированные пути, полевые дороги и накатанные тропы вблизи железнодорожных переездов", - рассказывает "Кулибин".

После подрыва техники "Кулибин" с собратьями шли проверять результаты работы. Более уцелевшую технику они передавали на ремонт и соседним подразделениям, сразу использовали ее против врага.

"Самым большим моим удивлением было увидеть вооруженных полицейских в освобожденном от русских поселке. Те же копы, которые сразу убежали - уже ходили по улицам и делали вид, что освобождают и зачищают село, а мы их поздравили, сообщив, что отсюда враг был выбит нами уже несколько дней назад", - вспоминает Александр, показывая на своем телефоне фотоснимки.

"Хочешь мира - готовься к войне" - означает набитая татуировка на руке Александра.

Кроме уничтоженной, подбитой, брошенной вражеской техники и десятков ящиков боеприпасов - лучшими трофеями "Кулибин" называет целый Тигр и российский заправщик на шасси Камаза вблизи населенного пункта Крупичполе.

"В ходе зачистки кто-то выстрелил по заправщику из РПГ, но к счастью он не сорвался, лишь загорелся. Вскоре, когда пламя погасло, мы увидели, что цистерна полна. Вот радость была! Заправляли всех! Солярки было сполна!",- с улыбкой рассказывает Александр.

Впоследствии "Кулибин" отправился сдерживать врага на Восток, где был участником ожесточенных боев под Попасной, Клиновым и Бахмутом.

Александр отмечает, что не устал, и продолжает защищать Украину до самой победы.

Вас также могут заинтересовать новости: