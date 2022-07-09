Один БПЛА был уничтожен вчера вечером и два - сегодня утром.

Военные зенитного ракетного полка воздушных сил за сутки уничтожили три российских беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщило Воздушное командование "Центр" на своей странице в социальной сети Facebook.

"Каждые сутки воины-зенитчики приближают победу. Один вчера вечером и два утром беспилотных летательных аппаратов уничтожили военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", которые выполняют боевые задачи в определенных районах на восточных рубежах Украины", - сказано в сообщении командования.

"Это является очередным подтверждением добросовестного выполнения обязанностей, профессионализма и умелых действий военнослужащих зенитных ракетных обслуг", - отметили в командовании"Центр".

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши защитники уничтожили уже более 37 тысяч российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Черном море российские оккупанты серьезно сократили группировку своих кораблей. Это означает, что теперь Украине грозит вдвое меньше крылатых ракет типа "Калибр", чем раньше.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси со стороны Минска в направлении Бобруйска заметили колонну военных "Камазов" русской армии.

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