Военные зенитного ракетного полка воздушных сил за сутки уничтожили три российских беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщило Воздушное командование "Центр" на своей странице в социальной сети Facebook.
"Каждые сутки воины-зенитчики приближают победу. Один вчера вечером и два утром беспилотных летательных аппаратов уничтожили военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", которые выполняют боевые задачи в определенных районах на восточных рубежах Украины", - сказано в сообщении командования.
"Это является очередным подтверждением добросовестного выполнения обязанностей, профессионализма и умелых действий военнослужащих зенитных ракетных обслуг", - отметили в командовании"Центр".
Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши защитники уничтожили уже более 37 тысяч российских оккупантов.
Ранее сообщалось, что в Черном море российские оккупанты серьезно сократили группировку своих кораблей. Это означает, что теперь Украине грозит вдвое меньше крылатых ракет типа "Калибр", чем раньше.
Как сообщал УНИАН, в Беларуси со стороны Минска в направлении Бобруйска заметили колонну военных "Камазов" русской армии.
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