Кроме того, группа тактического назначения совершила до десяти налетов на колонны вражеской техники россиян.

Вчера, 11 марта, украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и поразили еще пять воздушных целей, в том числе четыре вертолета оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"Есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении рашистского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Черниговщине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по предварительной информации, зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили за день пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов.

Кроме того, группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации осуществила до десяти налетов на колонны вражеской техники, во время которых нанесла мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе россиян.

А истребительная авиация Воздушных сил ВСУ на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев на нескольких направлениях и вернулась без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности.

Ранее УНИАН рассказывал, какая ситуация сложилась на фронте в Украине по состоянию на 11 марта. В частности, российские войска осуществили бомбардировки приграничных населенных пунктов на территории Беларуси. А стратегические бомбардировщики РФ выпустили крылатые ракеты по объектам в Луцке, Днепре и Ивано-Франковске.

Ракетами в Луцке Россия убила 4 человека, 6 ранила и полностью уничтожила аэродром.

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