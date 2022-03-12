По предварительной информации, четыре крылатые ракеты были выпущены из акватории Черного моря с военного корабля РФ.

В результате обстрела аэропорта Луцка погибли четверо военнослужащих и шестеро ранены.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук во время телемарафона.

Он напомнил, что сегодня ориентировочно в 5:45 прогремели взрывы в аэропорту.

"По предварительной информации, попали четыре крылатые ракеты в наш военный аэродром, по предварительной информации, они были выпущены из акватории Черного моря с военного корабля РФ", - рассказал Полищук.

По его словам, четверо военнослужащих погибли, двое из них - жители Луцка.

"И шестеро раненых, находящихся в больнице нашего города. Степени ранения разные. Надеемся, что они выживут и выздоровеют", - отметил мэр.

Полищук добавил, что сегодня трудно сказать, для чего проводились эти удары, потому что аэродром был выведен из строя еще 24 февраля и не был пригоден для использования.

"Сегодня аэродром добили, он полностью уничтожен", - сообщил городской голова.

Он считает, что реальной цели повредить военную инфраструктуру не было, потому что никакой функции аэродром не выполнял.

"Возможно, это было сделано для того, чтобы сеять панику, чтобы увеличить уровень страха среди населения, чтобы, возможно, получить какие-то усиления позиции агрессора перед переговорами, если такие состоятся", - сказал мэр Луцка.

Жилые дома, по словам Полищука, расположены "буквально в нескольких сотнях метров от военного аэродрома", но людям пока не рекомендовали выезжать, потому что на военном аэродроме "уже нечего добивать".

Как сообщал УНИАН, утром 11 марта российские оккупанты нанесли удары по аэродрому города Луцк. Сначала было известно об одной жертве, потом - о двух.

Кроме того, россияне атаковали Ивано-Франковск и Днепр.

Минобороны РФ подтвердило авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску.

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