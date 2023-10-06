В частности, защитники Украины не дали российским оккупантам восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении.

Несмотря на значительные потери, Россия не отказывается от планов по полной оккупации территории Украины. Но наши Силы обороны отбили атаки российских захватчиков на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, в течение суток произошло 28 боевых столкновений.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле населенных пунктов подолы, Ивановка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности Каменка, двухлетняя, Берестово, Кисловка, Ивановка Харьковской области.

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Кроме того, на Лиманском направлении силы обороны Украины отбили 5 атак врага в районе восточнее Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Пески-Радьковские Харьковской области, Белогоровка Луганской области и Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

При этом, на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Хромовое, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Также, на Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

В то же время, на Марьинском направлении в течение суток силы обороны успешно отбили около 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка и Константиновка. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Водяное. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Урожайное, Сторожевое Донецкой области.

Также, на Запорожском направлении силы обороны успешно отбили атаки врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Антоновка и Херсон.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - говорится в сводке.

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Как сообщал УНИАН, ранине в Генштабе сообщили об успехах украинских военных неподалеку недавно освобожденной Андреевки, что под Бахмутом.

По словам пресс-офицера третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, возле Бахмута инициатива на стороне Сил обороны, есть осторожное продвижение. Он добавил, что враг стал чаще применять авиацию для ударов по освобожденным населенным пунктам.

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