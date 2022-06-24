Украинская авиация нанесла 5 ударов по позициям россиян.

Украинские защитники на южном направлении за прошедшие сутки, 23 июня, ликвидировали 44 российских оккупанта.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Пивдень".

"Противник в нашей операционной зоне продолжает оборонительные действия и контрбатарейную борьбу. Имеющимися силами активных действий не вел, новых ударных группировок не создавал. Тактика ракетных ударов продолжается, как средство боевого и психологического давления", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Николаевском направлении оккупанты развернули артиллерийские подразделения для огневой поддержки своих действий.

Между тем, украинская авиация нанесла 5 ударов по позициям россиян.

"Подтвержденные потери противника составляют 44 рашиста, две 152 мм пушки - "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях, затрудняя, в частности, функционирование оккупационной "власти" в Херсонской области.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные 22 июня уничтожили еще 200 россиян. Таким образом, общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 34430 личного состава.

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