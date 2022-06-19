Таким образом враг хочет минимизировать потери на море.

Россия переформатирует корабельную группировку в Черном море. Враг делает акцент на подводном флоте.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг".

Переформатированием флота враг пытается минимизировать потери на море. Сейчас в готовности к ракетному удару у оккупантов находится 28 "Калибров". Накануне сообщалось об около 20.

РФ сконцентрировала в море два надводных ракетных корабля и три подводные лодки. На выполнении боевых задач у оккупантов есть три больших десантных корабля.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на южном направлении украинские военные совершили 4 воздушных атаки по живой силе и технике врага, а также уничтожили российский склад боеприпасов на юге Украины.

Враг поднял в воздух свой вертолет и пытался атаковать украинские позиции на Николаевщине. Однако "птичку" остановили ответным огнем. Ми-24, уклоняясь от ударов, ретировался.

Вас также могут заинтересовать новости: