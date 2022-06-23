Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Украинские военные уничтожили еще 200 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.06 ориентировочно составили: личного состава - около 34 430 (+200) человек ликвидировано, танков ‒ 1 504 (+8) ед, боевых бронированных машин ‒ 3 632 (+18) ед, артиллерийских систем – 756 (+4) единиц, РСЗО - 240 (+1) ед, средства ПВО - 99 (+0) ед, самолетов – 216 (+0) ед, вертолетов – 183 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 620 (+6), крылатые ракеты - 137 (+0), корабли /катера - 14 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2 548 (+5) ед, специальная техника - 60 (+0)", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.

Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.

21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.

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