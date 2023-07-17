Крымский мост играет важную роль в логистическом обеспечении российских войск, отметил Игорь Романенко.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко подсчитал, насколько ухудшится логистика войск России в случае прекращения функционирования Крымского моста.

"Остается Керченская переправа, сухопутный коридор. Конечно, они (россияне) могут и будут использовать все возможности, в том числе судов из Новороссийска. Но при прекращении функционирования Керченского моста логистика ухудшится до 40%", - заявил он в эфире телемарафона.

Эксперт добавил, что Крымский мост играет важную роль в логистическом обеспечении российских войск, которые воюют на юге Украины и размещены на временно оккупированном полуострове:

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"Мост с этой целью, собственно, и строился Российской Федерацией, чтобы решать прежде всего вопросы логистики и обеспечения".

Атака на Крымский мост - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, рано утром 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы.

В Службе безопасности Украины заявили, что раскроют все детали по организации взрывов на Крымском мосту после победы.

"Учитывая многочисленные запросы СМИ относительно очередного инцидента на Крымском мосту, сообщаем, что все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей Победы", - заявил представитель СБУ Артем Дехтяренко.