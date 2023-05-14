По его мнению, Россия потеряла недостаточно сил.

Российская армия остается серьезной военной силой даже несмотря на тяжелые потери в полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил высший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время выступления на дискуссионной сессии конференции имени Леннарта Мери в Таллинне. Он не согласился с теми, кто заявляет об истощении российских сил на поле боя.

"У сухопутных войск действительно большие проблемы. Они действительно потеряли много людей, оружия и техники. Но взамен они получили пополнение, и сейчас сухопутные силы РФ больше, чем были в начале (вторжение – УНИАН)", – пояснил Каволи.

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По словам генерала, воздушные силы РФ потеряли менее сотни истребителей и бомбардировщиков, но у них остается еще около тысячи самолетов.

"Флот почти не пострадал, кибернетические войска не пострадали, космические силы не пострадали", – добавил военный.

По мнению Каволи, оценку боеспособности армии РФ нужно строить с учетом ее возможностей во всех родах войск. В то же время НАТО должно быть готово противостоять вооруженным силам России во всех сферах, причем готовность должна быть "постоянной и непрерывной".

Потери России в войне

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 мая общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения уже составили около 198 880 человек. За вчерашний день на фронте ликвидировано 620 российских оккупантов.

В течение этих суток нашими защитниками было также уничтожено 3 разведывательных БпЛА, 2 из них - типа "Орлан-10" и 1 "Supercam".

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