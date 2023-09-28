Иван Федоров отметил, что за последнюю неделю усматривается "массовый упадок духа у врагов".

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, как сейчас ведут себя россияне на временно оккупированных территориях Запорожской области и что происходит в Мелитополе и вокруг города.

В эфире телемарафона он отметил, что оккупанты отчаиваются и падают духом и в подтверждение этого "несколько ситуаций надо рассмотреть".

"Прежде всего, мы видим последнюю неделю, видимо, массовый упадок духа у врагов. В Токмаке были найдены два рашиста застреленных, не на передовой, а в тылу. Также, мы знаем, что в Мелитополе один из военных повесился, потому что не хотел выполнять вражеские приказы. Мы видим тенденцию", - акцентировал Федоров.

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Кроме того, оккупанты проводят фильтрацию и разыскивают российских военных, которые пытаются сбежать с временно оккупированной территории, переодевшись в гражданскую одежду.

"Враги сегодня устраивают фильтрацию и ищут машины, в которых сидят переодетые рашисты. Почему они это делают? Потому что рашисты не хотят воевать. Они переодеваются в гражданское и пытаются сбежать с временно оккупированной территории",- пояснил Федоров.

Однако городской голова Мелитополя предупредил, что такие случаи не нужно воспринимать, как свидетельство того, что российские захватчики уже "бегут", но желания воевать они не имеют.

"Мои слова точно не надо воспринимать так, что враг бежит с нашей территории. Но настроение у врагов именно такое - они точно воевать не хотят. Они боятся того, что сейчас происходит", - подчеркнул Федоров.

Также он рассказал, как изменился подход оккупантов к мобилизации, которую они проводят на временно оккупированных территориях.

"Мы видим, что действительно мобилизация началась, но она не массовая. Потому что враг сегодня пытается не заставить вступить в армию, а купить наших жителей, чтобы они вступили в армию (РФ, - УНИАН). Они предлагают заключить контракты, по 200 тыс. рублей заработную плату и 180 тыс. рублей за подписание этого контракта. И это они пытаются сделать в центрах занятости, соответственно, рассылают массово смс-сообщения, что надо подписывать контракт. Но, конечно, никто не идет", - акцентировал Федоров.

Городской голова Мелитополя добавил, что в то же время на временно оккупированных территориях продолжается массовый переучет гражданских жителей и постановка на воинский учет. Поэтому есть случаи, когда "забирают наших жителей в плен, а потом их находят на фронте, где их заставляют либо рыть окопы, либо брать в руки автомат".

Война в Украине - ситуация на Запорожье

Как сообщал УНИАН, 27 сентября городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские захватчики массово заселяются в дома местных жителей на территории оккупированной части Запорожской области. Таким образом захватчики пытаются создать "живой щит" из гражданского населения перед ВСУ. По его словам, самое массовое заселение российскими захватчиками происходит на отрезке от Токмака (Молочанская) до Работиного (Новопрокоповки).

Также, российская армия создает новые укрепления в тылу и вокруг временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области, ощущая постоянный натиск Вооруженных сил Украины.

28 сентября в утренней сводке Генштаба сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

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