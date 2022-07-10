Отмечается, что машина способна перевозить восемь военнослужащих и два члена экипажа.

В Сухопутных войсках ВСУ показали в действии боевые бронированные машины Mastiff, которые украинская армия получила от правительства Великобритании.

Как отмечается в комментарии к видео, машина способна перевозить 8 военнослужащих и два члена экипажа.

Вместе с тем Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, может быть вооружен пулеметами от 7,62-мм до 12,7-мм или 40-мм автоматическим гранатометом.

Стоит также заметить, что это не ударная единица для поля боя, это машина прежде всего для сопровождения колонн – подвижная бронированная огневая точка и перевозчик для отделения пехотинцев. Также в задачу "Мастифа" входит поддержка высаженного десанта огнем.

Ранее воины 92-й ОМБр имени атамана Сирко вместе с побратимами из 40-й артбригады показали совместную охоту на российскую самоходную артиллерийскую установку "Пион". По вражеской цели отработала американская гаубица М777.

Уже много иностранного оружия украинские защитники эффективно используют в борьбе с российскими оккупантами. Так, среди нее – немецкие 155 мм САУ Panzerhaubitze 2000. В Минобороны продемонстрировали, как наши воины работают с немецкими САУ на линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: